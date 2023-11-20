Поширена помилка — як правильно написати persona grata

Іноземні дипломати в Україні. Фото: сайт президента України

В Україні дипломатичні терміни часто рясніють латинськими виразами. Серед них persona grata, яка дослівно перекладається як "бажана особа", а антонімом до цього вислову є persona non grata.

Яка писати це слово правильно, йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Як написати persona grata

Часто українці пишуть цей виріз через дефіс. Утім, мовознавці наголошують, "персона-нон-грата" – це неправильне написання фрази.

Правильно вживати:

персона грата;

персона нон грата.

Персона grata чи non grata.

В яких випадках вживають persona grata

Термін використовують для означення особи, яку раді бачити в країні. Йдеться про призначення послів, вісників, постійних повірених у справах тощо.

Цей вираз вживається і в переносному значенні вираження прихильного ставлення.

"Антонімом до терміну є persona non grata. Вперше його було використано у промові Сьюзен Браунелл Ентоні у 1873 році", — мовиться у повідомленні.

Наслідками оголошення персоною нон грата є вимога покинути країну або повна заборона на в’їзд.

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