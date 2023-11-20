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Поширена помилка — як правильно написати persona grata

20 листопада 2023 03:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Поширена помилка — як правильно написати persona grata
Іноземні дипломати в Україні. Фото: сайт президента України
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні дипломатичні терміни часто рясніють латинськими виразами. Серед них persona grata, яка дослівно перекладається як "бажана особа", а антонімом до цього вислову є persona non grata.

Яка писати це слово правильно, йдеться в матеріалі OBOZ.UA. 

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Як написати persona grata

Часто українці пишуть цей виріз через дефіс. Утім, мовознавці наголошують, "персона-нон-грата" – це неправильне написання фрази.

Правильно вживати:

  • персона грата;
  • персона нон грата.
  • Персона grata чи non grata.

В яких випадках вживають persona grata

Термін використовують для означення особи, яку раді бачити в країні. Йдеться про призначення послів, вісників, постійних повірених у справах тощо.

Цей вираз вживається і в переносному значенні вираження прихильного ставлення.

"Антонімом до терміну є persona non grata. Вперше його було використано у промові Сьюзен Браунелл Ентоні у 1873 році", — мовиться у  повідомленні.

Наслідками оголошення персоною нон грата є вимога покинути країну або повна заборона на в’їзд.

Нагадаємо, в кожного хоч разі у житті виникала ситуація, коли потрібно було запитати про чергу. Поруч з цим, чимало людей уникає слова "останній" і використовує "крайній". Як вживати цей термін правильно, розповів відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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