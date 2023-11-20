Распространенное заблуждение — как правильно написать persona grata
В Украине дипломатические термины часто изобилуют латинскими выражениями. Среди них persona grata, которая дословно переводится как "желательное лицо", а антонимом этого выражения является persona non grata.
Как писать это слово правильно, говорится в материале OBOZ.UA.
Как написать persona grata
Часто украинцы пишут этот вырез из-за дефиса. Впрочем, языковеды отмечают, "персона-нон-грата" – это неправильное написание фразы.
Правильно употреблять:
- персона грата;
- персона нон грата.
- Персона grata или non grata.
В каких случаях используют persona grata
Термин используют для определения лица, которое рады видеть в стране. Речь идет о назначении послов, вестников, постоянных поверенных в делах и т.п.
Это выражение употребляется и в переносном смысле выражения благосклонного отношения.
"Антонимом к термину является persona non grata. Впервые он был использован в речи Сьюзен Браунелл Энтони в 1873 году", — говорится в сообщении.
Следствием объявления персоной нон грата является требование покинуть страну или полный запрет на въезд.
Напомним, у каждого хоть раз в жизни возникала ситуация, когда нужно было спросить об очереди. Наряду с этим, многие избегают слова " последний" и использует "крайний" . Как употреблять этот термин правильно, рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".
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