Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Посилення ППО: Зеленський зустрівся з держсекретарем Британії з питань оборони arrow

Посилення ППО: Зеленський зустрівся з держсекретарем Британії з питань оборони

28 вересня 2023 08:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Посилення ППО: Зеленський зустрівся з держсекретарем Британії з питань оборони
Президент України Володимир Зеленський та держсекретар Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грант Шаппс. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Деталі зустрічі Зеленського та Шаппса

Найперше глава держави подякував Шаппсу за фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу — військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", — наголосив Зеленський. 

На зустрічі, зокрема, сторони обговорили посилення української ППО напередодні зимового періоду.

null
Зустріч учасників. Фото: ОП

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Сталося це 27 вересня. 

Також 27 вересня Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз