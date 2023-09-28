Посилення ППО: Зеленський зустрівся з держсекретарем Британії з питань оборони

Президент України Володимир Зеленський та держсекретар Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грант Шаппс. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Деталі зустрічі Зеленського та Шаппса

Найперше глава держави подякував Шаппсу за фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу — військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", — наголосив Зеленський.

На зустрічі, зокрема, сторони обговорили посилення української ППО напередодні зимового періоду.

Зустріч учасників. Фото: ОП

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Сталося це 27 вересня.

Також 27 вересня Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, він отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.