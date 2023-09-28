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Усиление ПВО: Зеленский встретился с госсекретарем Британии по вопросам обороны

28 сентября 2023 08:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Усиление ПВО: Зеленский встретился с госсекретарем Британии по вопросам обороны
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грант Шаппс. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится на Украине.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Детали встречи Зеленского и Шаппса

Прежде всего, глава государства поблагодарил Шаппса за финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь — военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас", — подчеркнул Зеленский.

На встрече стороны обсудили усиление украинской ПВО накануне зимнего периода.

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Встреча участников. Фото: ОП

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза. Случилось это 27 сентября.

Также 27 сентября Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, он получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.

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