В Укренерго розповіли, де завтра не вимикатимуть світло

У деяких населених пунктах діятимуть стабілізаційні відключення світла / Фото: Новини.LIVE

На завтра Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та Київській області, тоді як на Дніпропетровщині завтра проводяться заміри споживання.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Як зазначають у ДТЕК, внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Наразі в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко розповів, яка ситуація на Запорізькій АЕС. За його словами, окупована ЗАЕС — це найбільша втрата української енергосистеми за час війни.