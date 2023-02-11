Галущенко повідомив про запуск двох енергоблоків на АЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко

Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній із атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Наразі в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Робота блоків на АЕС

"Попри вчорашні спроби країни-терориста залишити українців без світла і тепла, ситуація в українській енергосистемі контролюється. Цьому, зокрема, сприяла самовіддана праця наших атомників, які швидко провели середній плановий ремонт на цьому енергоблоці-тисячнику з перевантаженням ядерного палива. Дякую вам за це", — зазначив Галущенко.

Також міністр уточнив, що один енергоблок повернувся на свою максимальну потужність, додавши до енергосистеми ще 220 МВт електроенергії.

"Тепер в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній державі території. Ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено", — уточнив Галущенко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, яка ситуація на Запорізькій АЕС. За його словами, окупована ЗАЕС — це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції шість енергоблоків, які ще у лютому 2022 року видавали до енергосистеми України понад 6000 МВт електроенергії.