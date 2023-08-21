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Постачання зброї Заходом та передача Україні F-16: Тарас Загородній в інтерв'ю Новини.LIVE

21 серпня 2023 20:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Постачання зброї Заходом та передача Україні F-16: Тарас Загородній в інтерв'ю Новини.LIVE
Тарас Загородній в інтерв'ю Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 21 серпня, політтехнолог Тарас Загородній в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповість про пошкодження двох ворожих стратегічних бомбардувальників. Також він обговорить передачу Україні F-16.

Інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Крім того, Тарас Загородній висловить свою думку щодо постачання зброї Заходом. Також він прокоментує удар по центру Чернігова. 

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив, скільки Україні потрібно винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Так, за словами Ігната, потрібні 128 винищувачів для модернізації авіапарку та домінування в небі.

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