Снабжение оружия Западом и передача Украине F-16: Тарас Загородний в интервью Новини.LIVE

Тарас Загородний в интервью Новини.LIVE

Сегодня, 21 августа, политтехнолог Тарас Загородний в эксклюзивном интервью Новини.LIVE расскажет о повреждении двух вражеских стратегических бомбардировщиков. Также он обсудит передачу Украине F-16.

Интервью можно посмотреть на YouTube канале Новини.LIVE.

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Кроме того, Тарас Загородний выразит свое мнение по поводу поставки оружия Западу. Также он прокомментирует удар по центру Чернигова.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил, сколько Украине нужно истребителей, чтобы заменить старый авиапарк. Так, по словам Игната, нужны 128 истребителей для модернизации авиапарка и доминирования в небе.