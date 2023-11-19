Потрібен холодний розум і робочі руки — які спеціальності найзатребуваніші у ЗСУ

Працевлаштування у ЗСУ. Фото: Dou

Під час війни робота в армії стає вкрай важливим і складним завданням. Українці, які беруть на себе військову службу, повинні мати не тільки фізичну витривалість і розумову стійкість, а й уміння зберігати спокій в екстремальних умовах, а також виявляти рішучість.

Про те, які вакансії потрібні у ЗСУ повідомляє РБК-Україна.

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Повідомляється, що на фронті та в тилу є різноманітні вакансії, що пропонуються різними частинами та бригадами Збройних сил України. Пропонуються посади як для громадян України, так і для іноземних волонтерів незалежно від статі.

Серед найбільш потрібних вакансій часто трапляються спільні позиції "військовослужбовця", де основними вимогами є вік та фізичне здоров'я, без уточнення конкретних спеціалізацій.

Найпопулярніші вакансії у ВСУ

Існують більш спеціалізовані та цікаві посади, включаючи розвідників, снайперів, стрільців, мінометників, гранатометників, операторів БпЛА, механіків-водіїв танків, водіїв-електриків, санітарних фельдшерів, операторів реактивних систем залпів.

Чортківський РТЦК та СП активно шукають офіцерів для командування ротами БпЛА, а також набирають стрільців, мінометників, артилеристів, розвідників, гранатометників та снайперів.

Військова частина А4741 також веде пошук фахівців з багатьох напрямків, включаючи гранатометників, санітарів-фельдшерів, навідників бойових машин, механіків-водіїв танків, водіїв-електриків, операторів РСЗВ та ПТРК, операторів БпЛА та інших.

Третя окрема штурмова бригада пропонує контрактну службу та шукає кандидатів на посади стрільців, зв'язківців, медиків, саперів, командирів танків, вогнеметників, операторів ПТРК та ЗПГ, механіків-водіїв, навідників БМП, операторів БпЛА та мінометників.

Нагадаємо, у взвод розвідки 28-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ шукають на роботу розвідника. Зарплату обіцяють виплачувати у розмірі до 100 тисяч гривень на місяць.

У рамках ухваленого державного бюджету у 2024 році після річної перерви буде підвищено соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія та мінімальна зарплата.