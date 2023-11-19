Нужен холодный ум и рабочие руки — какие специальности самые востребованные в ВСУ

Трудоустройство в ВСУ. Фото: Dou

Во время войны, работа в армии становится крайне важной и сложной задачей. Украинцы, принимающие на себя воинскую службу, должны обладать не только физической выносливостью и умственной стойкостью, но и умением сохранять спокойствие в экстремальных условиях, а также проявлять решительность.

О том, какие вакансии требуются в ВСУ сообщает РБК-Украина.

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Сообщается, на фронте и в тылу имеются разнообразные вакансии, предлагаемые различными частями и бригадами Вооруженных сил Украины. Предлагаются должности как для граждан Украины, так и для иностранных волонтеров, независимо от пола.

Среди наиболее востребованных вакансий часто встречаются общие позиции "военнослужащего", где основными требованиями являются возраст и физическое здоровье, без уточнения конкретных специализаций.

Самые популярные вакансии в ВСУ

Существуют более специализированные и интересные должности, включая разведчиков, снайперов, стрелков, минометчиков, гранатометчиков, операторов БпЛА, механиков-водителей танков, водителей-электриков, санитарных фельдшеров, операторов РСЗО и других.

Чертковский РТЦК и СП активно ищут офицеров для командования ротами БпЛА, а также набирают стрелков, минометчиков, артиллеристов, разведчиков, гранатометчиков и снайперов.

Военная часть А4741 также ведет поиск специалистов по многим направлениям, включая гранатометчиков, санитаров-фельдшеров, наводчиков боевых машин, механиков-водителей танков, водителей-электриков, операторов РСЗО и ПТРК, операторов БпЛА и других.

Третья отдельная штурмовая бригада предлагает контрактную службу и ищет кандидатов на должности стрелков, связистов, медиков, саперов, командиров танков, огнеметчиков, операторов ПТРК и СПГ, механиков-водителей, наводчиков БМП, операторов БпЛА и минометчиков.

Напомним, что во взвод разведки 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ ищут на работу разведчика. Зарплату обещают выплачивать в размере до 100 тысяч гривен в месяц.

В рамках принятого государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.