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Потрібно працювати — Тищенко знову зганьбився на питанні про доступ ЗМІ до ВР

8 листопада 2023 20:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Потрібно працювати — Тищенко знову зганьбився на питанні про доступ ЗМІ до ВР
Екснардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Екснардеп від фракції "Слуга Народу" Микола Тищенко знову зганьбився. На цей раз він прокоментував питання про доступ ЗМІ на засідання Верховної Ради, де, на його думку, потрібно "працювати".

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Тищенко знову зганьбився

"Щодо цього я поки не маю позиції, тому ніяк це не прокоментую. Там же треба працювати. Нам всім. От і все", — "майстерно" відповів екснардеп. 

Микола Тищенко — що відомо

Нагадаємо, що не так давно на Миколу Тищенка напали у Львівській області. Невідомий вдарив його кулаком в шию та погрожував фізичною розправою.

Перед цим він влаштував у Верховній Раді тасканину з депутатом від фракції "Європейська Солідарність" Олексієм Гончаренком. 

Ще раніше екснардеп "викрив" черговий шахрайський офіс кол-центру, який начебто працював від його імені. Приміщення знаходиться у Києві, на вулиці Саксаганського, 70а

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