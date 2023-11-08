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Нужно работать — Тищенко опять опозорился на вопрос о доступе СМИ в ВР

8 ноября 2023 20:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нужно работать — Тищенко опять опозорился на вопрос о доступе СМИ в ВР
Экснардеп фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-нардеп от фракции "Слуга Народа" Николай Тищенко опять опозорился. В этот раз он прокомментировал вопрос о доступе СМИ на заседание Верховной Рады, где, по его мнению, нужно "работать".

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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"По этому поводу я пока не имею позиции, поэтому никак это не прокомментирую. Там же нужно работать. Нам всем. Вот и все", — "мастерски" ответил экс-нардеп.

Николай Тищенко — что известно

Напомним, что недавно на Николая Тищенко напали во Львовской области. Неизвестный ударил его кулаком в шею и угрожал физической расправой.

Перед этим он устроил в Верховной Раде и скандал с депутатом от фракции "Европейская Солидарность" Алексеем Гончаренко.

Еще раньше экс-нардеп "разоблачил" очередной мошеннический офис колл-центра, который якобы работал от его имени. Помещение находится в Киеве, по улице Саксаганского, 70а

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