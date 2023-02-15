Ситуація на Луганщині сьогодні: Гайдай назвав найгарячіші точки фронту

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам

Найскладніша ситуація на фронті у Луганській області у районі Білогорівки та Кремінної. Українські сили продовжують тримати там оборону.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ситуація на Луганщині

"Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне. Особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Дуже багато обстрілів. Включають уже авіацію. Атаки хвилями постійно йдуть з різних боків", — сказав Гайдай.

Він також спростував інформацію, яку поширюють російські пропагандисти про те, що росіяни нібито відтіснили українські Сили оборони за межу адміністративного кордону Луганської області і нібито уже тримають оборону у Донецькій області.

"Це не відповідає дійсності. Наші тримають оборону і якщо треба, можу поїхати і зробити відео з Кремінського напрямку на підтвердження ого, що наші хлопці там тримаються", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, 9 лютого у ISW повідомили, що російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше повідомив, що російські окупаційні війська готуються до цілодобових атак на Луганщину. Для цього загарбники завезли багато техніки та особового складу.