Ситуация в Луганской области сегодня: Гайдай назвал самые горячие точки фронта

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам

Самая сложная ситуация на фронте в Луганской области в районе Белогоровки и Кременной. Украинские силы продолжают держать там оборону.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области

"Мы видим, что идет обострение достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Очень много обстрелов. Включают уже авиацию. Атаки волнами постоянно идут с разных сторон", — сказал Гайдай.

Он также опроверг информацию, распространяемую российскими пропагандистами о том, что россияне якобы оттеснили украинские Силы обороны за административную границы Луганской области и якобы уже держат оборону в Донецкой области.

"Это не соответствует действительности. Наши держат оборону и если надо, могу поехать и сделать видео из Кременского направления в подтверждение того, что наши ребята там держатся", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 9 февраля в ISW сообщили, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщил, что российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.