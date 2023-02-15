Ситуация в Луганской области сегодня: Гайдай назвал самые горячие точки фронта

"Мощное обострение": Гайдай назвал самые горячие точки фронта в Луганской области
Самая сложная ситуация на фронте в Луганской области в районе Белогоровки и Кременной. Украинские силы продолжают держать там оборону.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Ситуация в Луганской области
"Мы видим, что идет обострение достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Очень много обстрелов. Включают уже авиацию. Атаки волнами постоянно идут с разных сторон", — сказал Гайдай.
Он также опроверг информацию, распространяемую российскими пропагандистами о том, что россияне якобы оттеснили украинские Силы обороны за административную границы Луганской области и якобы уже держат оборону в Донецкой области.
"Это не соответствует действительности. Наши держат оборону и если надо, могу поехать и сделать видео из Кременского направления в подтверждение того, что наши ребята там держатся", — подчеркнул чиновник.
Напомним, 9 февраля в ISW сообщили, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщил, что российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.