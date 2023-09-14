Потужні вибухи у Запоріжжі 14 вересня

Потужні вибухи у Запоріжжі. Фото ілюстративне: Google

Близько другої ночі 14 вересня у Запоріжжі лунать потужні вибухи. Раніше в Україні у кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторинові канали.

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Повідомляється, що у Запоріжжі лунають вибухи.

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, 14 вересня, у Дніпрі чути вибухи. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО. Раніше у кількох областях України оголосили про повітряну тривогу. Є загроза балістики та БпЛА.