Потужні вибухи у Запоріжжі 14 вересня

Потужні вибухи у Запоріжжі: ворог атакує регіон
14 вересня 2023 01:41
Потужні вибухи у Запоріжжі. Фото ілюстративне: Google
Близько другої ночі 14 вересня у Запоріжжі лунать потужні вибухи. Раніше в Україні у кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторинові канали.
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Повідомляється, що у Запоріжжі лунають вибухи.
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, 14 вересня, у Дніпрі чути вибухи. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО. Раніше у кількох областях України оголосили про повітряну тривогу. Є загроза балістики та БпЛА.