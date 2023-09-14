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Мощные взрывы в Запорожье: враг атакует регион

14 сентября 2023 01:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Запорожье 14 сентября
Мощные взрывы в Запорожской области. Фото иллюстративное: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около двух ночи 14 сентября в Запорожье раздаются мощные взрывы. Ранее в Украине в нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают мониториновые каналы.

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Мощные взрывы в Запорожье 14 сентября

Сообщается, что в Запорожье раздаются взрывы. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе атак ударных беспилотников.

В Запорожье раздаются взрывы 14 сентября

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог 14 сентября

Напомним, 14 сентября, в Днепре слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БпЛА.

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