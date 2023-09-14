Мощные взрывы в Запорожье: враг атакует регион
14 сентября 2023 01:41
Мощные взрывы в Запорожской области. Фото иллюстративное: Google
Около двух ночи 14 сентября в Запорожье раздаются мощные взрывы. Ранее в Украине в нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают мониториновые каналы.
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Мощные взрывы в Запорожье 14 сентября
Сообщается, что в Запорожье раздаются взрывы. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе атак ударных беспилотников.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, 14 сентября, в Днепре слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БпЛА.