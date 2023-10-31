Повідомлення від ТЦК — "Дія" оригінально привітала українців з Геловіном
Сьогодні, 31 жовтня, у світі святкують Гелловін. Застосунок "Дія" оригінально привітав українців, відправивши їм повідомлення нібито від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє "Дія".
Привітання з Геловіном
Telegram-канал застосунку опублікував повідомлення від ТЦК, яке нібито прийшло українцям. З підпису можна зрозуміти, що це жарт.
Не всі користувачі "Дії" зрозуміли це та почали активно видаляти державний додаток.
"Завантажуйте застосунок назад. "Дія" не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Геловіну Білий дім організував святковий захід для дітей. Діти держсекретаря Блінкена прийшли, одягнувшись у вбрання з українською символікою.
Також ми писали, що днями співачка Адель шокувала шанувальників несподіваним образом. Зірка з'явилася на сцені під час свого концерту з довгим темним волоссям, яскравим макіяжем і страшним манікюром. Виявилося, що кардинальні зміни у зовнішності Адель — це частина її геловінського образу.
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