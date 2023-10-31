Повідомлення від ТЦК — "Дія" оригінально привітала українців з Геловіном

Застосунок "Дія". Фото: zoda.gov.ua

Сьогодні, 31 жовтня, у світі святкують Гелловін. Застосунок "Дія" оригінально привітав українців, відправивши їм повідомлення нібито від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє "Дія".

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Telegram-канал застосунку опублікував повідомлення від ТЦК, яке нібито прийшло українцям. З підпису можна зрозуміти, що це жарт.

Допис "Дії". Фото: t.me/diia_gov

Не всі користувачі "Дії" зрозуміли це та почали активно видаляти державний додаток.

"Завантажуйте застосунок назад. "Дія" не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується", — йдеться у повідомленні.

Допис "Дії". Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Геловіну Білий дім організував святковий захід для дітей. Діти держсекретаря Блінкена прийшли, одягнувшись у вбрання з українською символікою.

Також ми писали, що днями співачка Адель шокувала шанувальників несподіваним образом. Зірка з'явилася на сцені під час свого концерту з довгим темним волоссям, яскравим макіяжем і страшним манікюром. Виявилося, що кардинальні зміни у зовнішності Адель — це частина її геловінського образу.