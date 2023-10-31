Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Сообщение от ТЦК — "Дія" оригинально поздравила украинцев с Хэллоуином arrow

Сообщение от ТЦК — "Дія" оригинально поздравила украинцев с Хэллоуином

31 октября 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сообщение от ТЦК — "Дія" оригинально поздравила украинцев с Хэллоуином
Приложение "Дія". Фото: zoda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 октября, в мире празднуют Хэллоуин. Приложение "Дія" оригинально поздравило украинцев, отправив им сообщение якобы от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает "Дія".

Читайте также:

Поздравление с Хэллоуином

Telegram-канал приложения опубликовал сообщение от ТЦК, якобы пришедшее украинцам. По подписи можно понять, что это шутка.

null
Пост "Дії". Фото: t.me/diia_gov

Не все пользователи "Дії" поняли это и начали активно удалять государственное приложение.

"Загружайте приложение обратно. "Дія" не отправляет повестки, даже разработка такого сервиса не планируется", — говорится в сообщении.

null
Пост "Дії". Фото: скриншот

Напомним, накануне Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, одевшись в наряды с украинской символикой.

Также мы писали, что на днях певица Адель повергла в шок поклонников неожиданным образом. Звезда появилась на сцене во время своего концерта с длинными темными волосами, ярким макияжем и пугающим маникюром. Оказалось, что кардинальные изменения во внешности Адель — это часть ее хэллоуинского образа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме