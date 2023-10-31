Сообщение от ТЦК — "Дія" оригинально поздравила украинцев с Хэллоуином

Приложение "Дія". Фото: zoda.gov.ua

Сегодня, 31 октября, в мире празднуют Хэллоуин. Приложение "Дія" оригинально поздравило украинцев, отправив им сообщение якобы от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает "Дія".

Читайте также:

Поздравление с Хэллоуином

Telegram-канал приложения опубликовал сообщение от ТЦК, якобы пришедшее украинцам. По подписи можно понять, что это шутка.

Пост "Дії". Фото: t.me/diia_gov

Не все пользователи "Дії" поняли это и начали активно удалять государственное приложение.

"Загружайте приложение обратно. "Дія" не отправляет повестки, даже разработка такого сервиса не планируется", — говорится в сообщении.

Пост "Дії". Фото: скриншот

Напомним, накануне Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, одевшись в наряды с украинской символикой.

Также мы писали, что на днях певица Адель повергла в шок поклонников неожиданным образом. Звезда появилась на сцене во время своего концерта с длинными темными волосами, ярким макияжем и пугающим маникюром. Оказалось, что кардинальные изменения во внешности Адель — это часть ее хэллоуинского образа.