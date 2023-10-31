Сообщение от ТЦК — "Дія" оригинально поздравила украинцев с Хэллоуином
Сегодня, 31 октября, в мире празднуют Хэллоуин. Приложение "Дія" оригинально поздравило украинцев, отправив им сообщение якобы от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает "Дія".
Поздравление с Хэллоуином
Telegram-канал приложения опубликовал сообщение от ТЦК, якобы пришедшее украинцам. По подписи можно понять, что это шутка.
Не все пользователи "Дії" поняли это и начали активно удалять государственное приложение.
"Загружайте приложение обратно. "Дія" не отправляет повестки, даже разработка такого сервиса не планируется", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, одевшись в наряды с украинской символикой.
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