Повітряна тривога: летять ракети та шахеди

Повітряна тривога у Києві. Фото: Головне управління ДСНС у Києві

У більшості областей України оголосили про повітряну тривогу. Ворог не полишає нашу країну: обстрілює її вдень і вночі.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Наразі повідомляється про пуски "шахедів" з Брянської області.

00:25:

Повідомляється про вибухи у Дніпропетровській області, — попередньо ППО.

00:28:

Повітряна тривога в Полтавській області.

00:49:

Тривога у Києві й низці областей. Повідомляється, що є загроза атаки безпілотників із півночі, попереджають у моніторингових чатах.

Станом на 00:50 тривоги оголошено в:

Києві та Київській області,

Чернігівській області,

Полтавської області,

Харківської області,

Дніпропетровської області,

Запорізької області,

Донецькій області.

01:02:

Повітряна тривога в Сумській області.

01:05:

Нагадаємо, попри масштабну екологічну катастрофу через підрив Каховської ГЕС, російські окупанти продовжують обстрілювати затоплені райони Херсона. Загарбники намагаються вбити якнайбільше людей, адже знають, що вони не мають куди сховатися.

Також ми писали, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС змусив їх відійти і відвести техніку з артилерією від берегової смуги Дніпра. За різними оцінками, на відстань від 5 до 15 кілометрів. А це відповідним чином вплине на кількість обстрілів Херсона і населених пунктів поблизу нього.