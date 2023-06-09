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Воздушная тревога: летят ракеты и шахеди

9 июня 2023 01:15
обновлено: 01:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога: летят ракеты и шахеди
Воздушная тревога в Киеве. Фото: Главное управление ГСЧС в Киеве
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В большинстве областей Украины объявили о воздушной тревоге. Враг не покидает нашу страну: обстреливает ее днем и ночью.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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В настоящее время сообщается о пусках "шахедов" из Брянской области.

00:25:

Сообщается о взрывах в Днепропетровской области, — предварительно ПВО.

00:28:

Воздушная тревога в Полтавской области.

00:49:

Тревога в Киеве и ряде областей. Есть угроза атаки беспилотников с севера, предупреждают в мониторинговых чатах.

По состоянию на 00:50 тревоги объявлены в:

  • Киеве и Киевской области,
  • Черниговской области,
  • Полтавской области,
  • Харьковской области,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкой области.

01:02:

Воздушная тревога в Сумской области.

01:05:

01:13:

Напомним, несмотря на масштабную экологическую катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты продолжают обстреливать затопленные районы Херсона. Захватчики пытаются убить больше людей, ведь знают, что они некуда спрятаться.

Также мы писали, что подрыв россиянами плотины Каховская ГЭС заставила их отойти и отвести технику с артиллерией от береговой полосы Днепра. По разным оценкам, на расстояние от 5 до 15 километров. А это ответным образом повлияет на количество обстрелов Херсона и населенных пунктов вблизи него.

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