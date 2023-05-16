Повітряна тривога майже по всій Україні
У моніторингових каналах повідомляють про пуски "Калібрів".
Ворожі цілі в напрямку Києва через Черкаську область, ворожі цілі в напрямку Полтавської області, у напрямку Заходу України через Одеську та Вінницьку області.
Не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття.
02:45:
Повідомляється про вибух у Черкаській області. Попередньо: працює ППО
02:47:
Повідомляється про повітряні цілі в Житомирській області!
Нагадаємо, внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Луганську 15 травня, було поранено так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета. Проте в Росії заплутались у своїх свідченнях про стан колаборанта.