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Повітряна тривога майже по всій Україні

16 травня 2023 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога майже по всій Україні
Повітряна тривога майже по всій Україні
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У моніторингових каналах повідомляють про пуски "Калібрів".

Ворожі цілі в напрямку Києва через Черкаську область, ворожі цілі в напрямку Полтавської області, у напрямку Заходу України через Одеську та Вінницьку області.

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Повідомляється про вибух у Черкаській області. Попередньо: працює ППО

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Повідомляється про повітряні цілі в Житомирській області!

Нагадаємо, внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Луганську 15 травня, було поранено так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета. Проте в Росії заплутались у своїх свідченнях про стан колаборанта.

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