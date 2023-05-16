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Воздушная тревога почти по всей Украине

16 мая 2023 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога почти по всей Украине
Воздушная тревога почти по всей Украине
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В мониторинговых каналах сообщают о пусках "Калибров".

Вражеские цели в направлении Киева через Черкасскую область, враждебные цели в направлении Полтавской области, в направлении Запада Украины через Одесскую и Винницкую области.

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02:45:

Сообщается о взрыве в Черкасской области. Предварительно: работает ПВО.

02:47:

Сообщается о воздушных целях в Житомирской области!

Напомним, в результате взрывов во временно оккупированном Луганске 15 мая был ранен так называемый "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет. Однако в России запутались в своих показаниях о состоянии коллаборанта.

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