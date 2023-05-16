Воздушная тревога почти по всей Украине
В мониторинговых каналах сообщают о пусках "Калибров".
Вражеские цели в направлении Киева через Черкасскую область, враждебные цели в направлении Полтавской области, в направлении Запада Украины через Одесскую и Винницкую области.
Не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие.
02:45:
Сообщается о взрыве в Черкасской области. Предварительно: работает ПВО.
02:47:
Сообщается о воздушных целях в Житомирской области!
Напомним, в результате взрывов во временно оккупированном Луганске 15 мая был ранен так называемый "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет. Однако в России запутались в своих показаниях о состоянии коллаборанта.