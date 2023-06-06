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Повітряна тривога на Київщині: лунають вибухи

6 червня 2023 01:22
оновлено: 00:52
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога на Київщині: лунають вибухи
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По Україні почала ширитись повітряна тривога. Цієї ночі гцчно було на Харківщині. У Куп‘янському районі області росіяни пошкодили трубопровід із аміаком. А у самому Харкові зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Зараз оголошено повітряну тривогу у Київській області.

Повідомляється, що над Київщиною зафіксовано ворожі повітряні цілі, ймовірно БпЛА типу Шахед. 

00:50:

Повідомляється пр вибухи в області. Попередньо, це працює ППО.

00:55:

Нагадаємо, за останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.

Також ми писали, що вночі, 4 червня, в Україні спостерігалася повітряна тривога в деяких областях. Окупанти не припиняють атакувати мирне населення. На Запоріжжі пролунав вибух. 

Також ми повідомляли, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що плани ЗСУ щодо контрнаступу проти російських окупантів залишаються в силі, попри численні атаки ракетами та безпілотниками.

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