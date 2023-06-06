Воздушная тревога в Киевской области: раздаются взрывы
По Украине начала распространяться воздушная тревога. Этой ночью очень было на Харьковщине. В Купянском районе области россияне повредили трубопровод с аммиаком. А в самом Харькове зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Сейчас объявлена воздушная тревога в Киевской области.
Сообщается, что над Киевщиной зафиксированы вражеские воздушные цели, вероятно, БпЛА типа Шахед.
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Сообщается о взрывах в области. Предварительно это работает ПВО.
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Напомним, за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.
Также мы писали, что ночью 4 июня в Украине наблюдалась воздушная тревога в некоторых областях. оккупанты не прекращают атаковать мирное население. В Запорожье раздался взрыв.
Также мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ по контрнаступлению против российских окупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.