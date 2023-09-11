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Повітряна тривога поширюється Україною: які області в небезпеці атаки БпЛА

11 вересня 2023 03:17
оновлено: 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога поширюється Україною: які області в небезпеці атаки БпЛА
Роботу ППО в нічному Києві. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Південні та східні області України сьогодні, 11 вересня, знову почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та інших областях через загрозу удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:24. Повітряні сили повідомляють про загрозу удару безпілотниками в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Оновлено 03:26. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про дві групи шахедів. Однак скільки їх є невідомо.

"Николаевский Ванек" про дві групи шахедів
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:41. БпЛА змінюють напрямок. Також можлива небезпека для Кіровоградської області.

БпЛА змінюють напрямок
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:45. "Дві групи "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу", — повідомляють Повітряні сили.

БпЛА на Кривий Ріг
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 03:52. Група безпілотників наближається до Кривого Рогу.

Група безпілотників наближається до Кривого Рогу
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:04. Сьогодні ворог намагається атакувати Дніпропетровську область, зокрема здійснює не лише пуски БпЛА по Кривому Рогу, а й пуски ракет із Су-35 з моря.

Попередження про пуски ракет із Су-35
Джерело: Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:12. Відбій по ракетній небезпеці. 

Відбій по ракетах, БпЛА наближаються до Кривого Рогу
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

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