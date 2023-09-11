Повітряна тривога поширюється Україною: які області в небезпеці атаки БпЛА

Роботу ППО в нічному Києві. Ілюстративне фото: google.com

Південні та східні області України сьогодні, 11 вересня, знову почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та інших областях через загрозу удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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