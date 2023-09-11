Повітряна тривога поширюється Україною: які області в небезпеці атаки БпЛА
Південні та східні області України сьогодні, 11 вересня, знову почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та інших областях через загрозу удару БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 03:24. Повітряні сили повідомляють про загрозу удару безпілотниками в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Оновлено 03:26. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про дві групи шахедів. Однак скільки їх є невідомо.
Оновлено 03:41. БпЛА змінюють напрямок. Також можлива небезпека для Кіровоградської області.
Оновлено 03:45. "Дві групи "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 03:52. Група безпілотників наближається до Кривого Рогу.
Оновлено 04:04. Сьогодні ворог намагається атакувати Дніпропетровську область, зокрема здійснює не лише пуски БпЛА по Кривому Рогу, а й пуски ракет із Су-35 з моря.
Оновлено 04:12. Відбій по ракетній небезпеці.
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