Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности атаки БпЛА

Работу ПВО в ночном Киеве. Иллюстративное фото: google.com

Южные и восточные области Украины сегодня, 11 сентября, снова покраснели. Так, объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и других областях из-за угрозы удара БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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