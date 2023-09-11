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Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности атаки БпЛА

11 сентября 2023 03:17
обновлено: 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности атаки БпЛА
Работу ПВО в ночном Киеве. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Южные и восточные области Украины сегодня, 11 сентября, снова покраснели. Так, объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и других областях из-за угрозы удара БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:24. Воздушные силы сообщают об угрозе удара беспилотниками в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Обновлено 03:26. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о двух группах шахедов. Однако сколько их неизвестно.

"Николаевский Ванек" о двух группах шахедов
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:41. БпЛА изменяют направление. Возможна опасность для Кировоградской области.

БпЛА меняют направление
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:45. "Две группы "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога" , - сообщают Воздушные силы.

БпЛА на Кривой Рог
Источник: t.me/kpszsu

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