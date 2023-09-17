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Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці

17 вересня 2023 04:42
оновлено: 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 17 вересня: які області відбиваються від ворога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Південні та східні області України сьогодні, 17 вересня, почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу  у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється, що здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Якщо пуски не імітаційні, приблизний розрахунковий час підльоту до кордонів України 05:20 — 05:50.

Повітряна тривога 17 вересня

Мапа повітряних тривог наразі така:

карта тривог 17 вересня

04:55:

Перші ракети заходять на території України з східного напрямку. Харківщина — в укриття.

05:05:

Небезпека з повітря шириться країною. Ракети на межі Харківської та Дніпропетровської областей! Рухаються у західному напрямку.

Нагадаємо, вранці 16 вересня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Українців попередили про ракетну небезпеку. 

Також ми писали, що 16 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. За даними місцевої влади, ворог завдав щонайменше чотирьох ударів по місту

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