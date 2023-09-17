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Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

17 сентября 2023 04:42
обновлено: 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 17 сентября: какие области отражаются от врага
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Южные и восточные области Украины сегодня, 17 сентября, покраснели. Так, объявлена воздушная тревога в большинстве областей страны из-за угрозы удара БПЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога сейчас 17 сентября: карта тревог

Сообщается, что произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспийского направления.

Если пуски не имитационные, приблизительное расчетное время подлета к границам Украины 05:20 — 05:50.

Карта воздушных тревог такова:

карта тревог 17 сентября

04:55:

Первые ракеты заходят на территории Украины по восточному направлению. Харьковская область — в укрытие.

05:05:

Опасность с воздуха распространяется по стране. Ракеты на границе Харьковской и Днепропетровской областей! Двигаются в западном направлении.

Напомним, утром 16 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили о ракетной опасности.

Также мы писали, что 16 сентября во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. По данным местных властей, враг нанес не менее четырех ударов по городу.

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