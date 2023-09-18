Повітряна тривога зараз 18 вересня: які області відбиваються від ворога

Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці
Відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога зараз 18 вересня: мапа тривог
Моніторингові канали повідомляють, що були пуски з кількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса. Ракети очікуються у повітряному просторі України через 30 — 60 хвилин.
Мапа тривог нині така:
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога. У повідомленні йдеться, що за час воєнного стану в столиці України пролунало 865 тривог.
Також ми писали, що 17 вересня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог використав ракети та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 12 цілей.