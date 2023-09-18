Повітряна тривога зараз 18 вересня: які області відбиваються від ворога

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога зараз 18 вересня: мапа тривог

Моніторингові канали повідомляють, що були пуски з кількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса. Ракети очікуються у повітряному просторі України через 30 — 60 хвилин.

Мапа тривог нині така:

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога. У повідомленні йдеться, що за час воєнного стану в столиці України пролунало 865 тривог.

Також ми писали, що 17 вересня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог використав ракети та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 12 цілей.