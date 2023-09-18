Воздушная тревога сейчас 18 сентября: какие области отражаются от врага

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Сразу несколько областей Украины сегодня, 18 сентября, покраснели. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога сейчас 18 сентября: карта тревог

Мониторинговые каналы сообщают, что были пуски с нескольких бортов ТУ-95мс из района Энгельса. Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины через 30-60 минут.

Карта тревог сейчас такова:

04:33:

Группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении (курс может изменяться). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога. В сообщении говорится, что за время военного положения в столице Украины прозвучало 865 тревог.

Также мы писали, что 17 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 целей.