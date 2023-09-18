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Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

18 сентября 2023 04:03
обновлено: 04:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 18 сентября: какие области отражаются от врага
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сразу несколько областей Украины сегодня, 18 сентября, покраснели. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога сейчас 18 сентября: карта тревог

Мониторинговые каналы сообщают, что были пуски с нескольких бортов ТУ-95мс из района Энгельса. Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины через 30-60 минут.

Карта тревог сейчас такова:

Карта тревог 18 сентября

04:33:

Группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении (курс может изменяться). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога. В сообщении говорится, что за время военного положения в столице Украины прозвучало 865 тревог.

Также мы писали, что 17 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 целей.

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