Воздушная тревога сейчас 18 сентября: какие области отражаются от врага

Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности
Сразу несколько областей Украины сегодня, 18 сентября, покраснели. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога сейчас 18 сентября: карта тревог
Мониторинговые каналы сообщают, что были пуски с нескольких бортов ТУ-95мс из района Энгельса. Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины через 30-60 минут.
Карта тревог сейчас такова:
04:33:
Группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении (курс может изменяться). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога. В сообщении говорится, что за время военного положения в столице Украины прозвучало 865 тревог.
Также мы писали, что 17 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 целей.