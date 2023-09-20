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Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці

20 вересня 2023 01:07
оновлено: 01:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 20 вересня: які області відбиваються від ворога
Карта тривог на 20 вересня. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько першої ночі 20 вересня "почервоніли" відразу кілька областей України. Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку.

Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття.

Мапа повітряних тривог нині така: 

карта трривог 20 вересня

01:22: 

На мапі тривог додалося кілька областей.

Вона виглядає зараз так:

карта тривог 20 вересня

Нагадаємо, 19 вересня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Військові повідомляли про ракетну небезпеку. В моніторингових спільнотах повідомляють про активність авіації в морі.

Також ми писали, що побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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