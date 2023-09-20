Повітряна тривога зараз 20 вересня: які області відбиваються від ворога

Карта тривог на 20 вересня. Фото: скриншот

Близько першої ночі 20 вересня "почервоніли" відразу кілька областей України. Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога зараз 20 вересня: мапа тривог

Моніторингові канали повідомляють, що перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку.

Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття.

Мапа повітряних тривог нині така:

01:22:

На мапі тривог додалося кілька областей.

Вона виглядає зараз так:

Нагадаємо, 19 вересня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Військові повідомляли про ракетну небезпеку. В моніторингових спільнотах повідомляють про активність авіації в морі.

Також ми писали, що побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.