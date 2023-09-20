Воздушная тревога сейчас 20 сентября: какие области отражаются от врага

Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности
Около часа ночи 20 сентября "покраснели" сразу несколько областей Украины. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога сейчас 20 сентября: карта тревог
Мониторинговые каналы сообщают, что первая группа "Шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении.
Вторая группа враждебных БпЛА входит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
01:22:
На карте тревог добавилось несколько областей.
Она выглядит сейчас так:
Напомним, 19 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о ракетной опасности. В мониторинговых сообществах сообщается об активности авиации в море.
Также мы писали, что увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.