Воздушная тревога сейчас 20 сентября: какие области отражаются от врага

Карта тревог на 20 сентября. Фото: скриншот

Около часа ночи 20 сентября "покраснели" сразу несколько областей Украины. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы сообщают, что первая группа "Шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении.

Вторая группа враждебных БпЛА входит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

01:22:

На карте тревог добавилось несколько областей.

Она выглядит сейчас так:

Напомним, 19 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о ракетной опасности. В мониторинговых сообществах сообщается об активности авиации в море.

Также мы писали, что увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.