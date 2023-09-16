Повітряна тривога в Україні: в яких областях небезпека балістики
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики сьогодні вночі, 16 вересня. Таким чином повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:10. У низці східних областей України оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Також раніше попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Таким чином ще й є загроза застосування авіаційного озброєння.
Оновлено 01:41. Повітряні сили оголосили про відбій.
Оновлюється...