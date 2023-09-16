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Повітряна тривога в Україні: в яких областях небезпека балістики

16 вересня 2023 01:08
оновлено: 01:42
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні: в яких областях небезпека балістики
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики сьогодні вночі, 16 вересня. Таким чином повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:10. У низці східних областей України оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 

Також раніше попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Таким чином ще й є загроза застосування авіаційного озброєння.

Попередження про небезпеку від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:41. Повітряні сили оголосили про відбій.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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