Повітряна тривога в Україні: в яких областях небезпека балістики

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики сьогодні вночі, 16 вересня. Таким чином повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:10. У низці східних областей України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також раніше попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Таким чином ще й є загроза застосування авіаційного озброєння.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:41. Повітряні сили оголосили про відбій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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