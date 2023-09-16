Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Воздушная тревога в Украине: в каких областях опасность баллистики arrow

Воздушная тревога в Украине: в каких областях опасность баллистики

16 сентября 2023 01:08
обновлено: 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине: в каких областях опасность баллистики
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики сегодня ночью, 16 сентября. Таким образом, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 01:10. В ряде восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 16 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Также ранее было предупреждено об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Таким образом, еще и есть угроза применения авиационного вооружения.

Предупреждение об опасности от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз