Воздушная тревога в Украине: в каких областях опасность баллистики

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики сегодня ночью, 16 сентября. Таким образом, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:10. В ряде восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Также ранее было предупреждено об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Таким образом, еще и есть угроза применения авиационного вооружения.

Источник: t.me/kpszsu

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