Воздушная тревога в Украине: в каких областях опасность баллистики
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики сегодня ночью, 16 сентября. Таким образом, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:10. В ряде восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Также ранее было предупреждено об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Таким образом, еще и есть угроза применения авиационного вооружения.
Обновляется...