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"Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

14 квітня 2023 13:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Що таке повна мобілізація та чи можлива в Україні — пояснення юристки
Загальна мобілізація в Україні під час воєнного стану. Фото: President Of Ukraine/Flickr
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Як відомо, днями в Мережу потрапили "злиті" засекречені матеріали розвідки США, достовірність яких була підтверджена. В одному з документів йшлося, що патова ситуація у війні росії проти України, яка може скластися у боях, призведе до того, що Україна вимушена буде оголосити "повну мобілізацію" свого населення.

Українська юристка Марина Бекало в інтерв'ю ТСН.ua пояснила, що таке "повна" мобілізація та кого можуть призвати у разі її посилення.

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Повна мобілізація — що це означає 

Як зазначила правознавиця, в українському законодавстві немає такого поняття як "повна мобілізація".

Згідно до ст. 4 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізація може бути виключно загальною або частковою. 

Указом президента України Володимира Зеленського (№ 65/2022 від 24.02.2022) було оголошено загальну мобілізацію, яка подовжувалася відповідними указами та станом на сьогодні проводиться і надалі на всій території України.

"Президент має діяти виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства. Тому оголосити про "повну" мобілізацію без відповідних змін в профільне законодавство неможливо", — підкреслила Бекало.

Повна мобілізація — що це означає

Що означатиме посилення мобілізації для українців 

Під мобілізацію підпадають усі військовозобов’язані, які були визнані придатними до служби та не мають жодних підстав для відстрочення.

Призов військовозобов’язаних під час загальної мобілізації відбувається за відповідними мобілізаційними планами, пов’язані з необхідністю доукомплектування Збройних сил України.

Юристка пояснила, що темп мобілізації може залежати від багатьох факторів, зокрема від кількості втрат на фронті. Ця інформація в Україні є закритою. 

Бекало наголосила, що всіх українців не могли мобілізувати й не мобілізуватимуть.

"Умовно "всіх" призивати під час мобілізації як не могли, так і не будуть, поки діє стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить вичерпний перелік категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації", — зазначила фахівчиня. 

Що означатиме посилення мобілізації для українців

Кого в Україні можуть мобілізувати 

При посиленні мобілізації потрібно буде внести зміни до законів, зокрема до ст. 23 Закону про мобілізацію, скоротивши підстави для надання відстрочки від призову під час мобілізації. Це у компетенції Верховної Ради України.

"Поки що, наскільки мені відомо, жодних змін, законопроєктів, які б обмежували або скорочували перелік категорій осіб, що не підлягають мобілізації, не передбачається найближчим часом", — зазначила Бекало.

Кого в Україні можна мобілізувати

Що відомо про "злив" засекречених військових документів США  

Нещодавно у соціальні мережі Twitter і Telegram  "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

The Washington Post опублікувало власне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону. 

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов пояснив, хто найбільше виграє від витоку секретних документів у США.

Що необхідно знати про мобілізацію в Україні

Що необхідно знати про мобілізацію в Україні 

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