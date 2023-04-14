Что такое полная мобилизация и возможна ли в Украине — объяснение юриста

"Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает
На днях в Сеть попали "слитые" засекреченные материалы разведки США, достоверность которых была подтверждена. В одном из документов говорилось, что патовая ситуация в войне россии против Украины, которая может сложиться в боях, приведет к тому, что Украина вынуждена будет объявить "полную мобилизацию" своего населения.
Украинская юристка Марина Бекало в интервью ТСН.ua объяснила, что такое "полная" мобилизация и кого могут призвать в случае ее усиления.
Полная мобилизация — что это значит
Как отметила правовед, в украинском законодательстве нет такого понятия как "полная мобилизация".
Согласно ст. 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизация может быть только общей либо частичной.
Указом президента Украины Владимира Зеленского (№65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами и по состоянию на сегодня проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.
"Президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о "полной" мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно", — подчеркнула Бекало.
Что означает усиление мобилизации для украинцев
Под мобилизацию подпадают все военнообязанные, признанные пригодными к службе и не имеющие никаких оснований для отсрочки.
Призыв военнообязанных во время общей мобилизации происходит по соответствующим мобилизационным планам, связанным с необходимостью доукомплектования Вооруженных сил Украины.
Юристка пояснила, что темп мобилизации может зависеть от многих факторов, в частности, от количества потерь на фронте. Эта информация в Украине закрыта.
Бекало подчеркнула, что всех украинцев не могли мобилизовать и не могут.
"Условно "всех" призывать во время мобилизации как не могли, так и не будут, пока действует статья 23 Закона о мобилизации, содержащая исчерпывающий перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации", — отметила специалист.
Кого в Украине могут мобилизовать
При усилении мобилизации нужно будет внести изменения в законы, в частности ст. 23 Закона о мобилизации, сократив основания для предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. Это в компетенции Верховной Рады Украины.
"Пока, насколько мне известно, никаких изменений, законопроектов, ограничивающих или сокращающих перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, не предусматривается в ближайшее время", — отметила Бекало.
Что известно о "сливе" засекреченных военных документов США
Недавно в социальных сетях Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.
The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, кто больше всего выиграет от утечки секретных документов в США.
Что необходимо знать о мобилизации в Украине
- Как происходит мобилизация офицеров запаса в Украине и какие военные должности их назначают.
- Что такое резерв личного состава, как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.
- Что такое целевая мобилизация. Что это значит для страны, кого будут призывать в первую очередь и для чего это нужно.
- Какие важны нюансы мобилизации мужчин до 27 лет. Как правило, мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих военного опыта, не мобилизуют, а предлагают им подписать контракт.