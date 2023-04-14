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"Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

14 апреля 2023 13:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Что такое полная мобилизация и возможна ли в Украине — объяснение юриста
Общая мобилизация в Украине во время военного положения. Фото: Укринформ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

На днях в Сеть попали "слитые" засекреченные материалы разведки США, достоверность которых была подтверждена. В одном из документов говорилось, что патовая ситуация в войне россии против Украины, которая может сложиться в боях, приведет к тому, что Украина вынуждена будет объявить "полную мобилизацию" своего населения.

Украинская юристка Марина Бекало в интервью ТСН.ua объяснила, что такое "полная" мобилизация и кого могут призвать в случае ее усиления.

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Полная мобилизация — что это значит

Как отметила правовед, в украинском законодательстве нет такого понятия как "полная мобилизация".

Согласно ст. 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизация может быть только общей либо частичной.

Указом президента Украины Владимира Зеленского (№65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами и по состоянию на сегодня проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.

"Президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о "полной" мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно", — подчеркнула Бекало.

Полная мобилизация— что это значит

Что означает усиление мобилизации для украинцев

Под мобилизацию подпадают все военнообязанные, признанные пригодными к службе и не имеющие никаких оснований для отсрочки.

Призыв военнообязанных во время общей мобилизации происходит по соответствующим мобилизационным планам, связанным с необходимостью доукомплектования Вооруженных сил Украины.

Юристка пояснила, что темп мобилизации может зависеть от многих факторов, в частности, от количества потерь на фронте. Эта информация в Украине закрыта.

Бекало подчеркнула, что всех украинцев не могли мобилизовать и не могут.

"Условно "всех" призывать во время мобилизации как не могли, так и не будут, пока действует статья 23 Закона о мобилизации, содержащая исчерпывающий перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации", — отметила специалист.

Что означает усиление мобилизации для украинцев

Кого в Украине могут мобилизовать

При усилении мобилизации нужно будет внести изменения в законы, в частности ст. 23 Закона о мобилизации, сократив основания для предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. Это в компетенции Верховной Рады Украины.

"Пока, насколько мне известно, никаких изменений, законопроектов, ограничивающих или сокращающих перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, не предусматривается в ближайшее время", — отметила Бекало.

Кого в Украине можно мобилизовать

Что известно о "сливе" засекреченных военных документов США

Недавно в социальных сетях Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, кто больше всего выиграет от утечки секретных документов в США.

Что необходимо знать о мобилизации в Украине

Что необходимо знать о мобилизации в Украине

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