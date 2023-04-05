ПрАТ "Волиньобленерго" входить до групи Бойка та має зв'язки з рф: деталі

Юрій Бойко

ПрАТ "Волиньобленерго" — одне з найважливіших стратегічних інституцій України, хоча й належить приватним акціонерам. Обидва мажоритарних акціонери компанії пов'язані з росією. До того ж ПрАТ "Волиньобленерго" входить до "Групи Юрія Бойка" (ОПЗЖ).

Про це повідомляє Molfar.

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Деталі

Головний офіс ПрАТ "Волиньобленерго" розміщено у Луцьку. До його складу входять 17 філій, компанія обслуговує понад 373 000 фізичних та 13 000 юридичних споживачів.

"Щоб осягнути долю ринку ПрАТ "Волиньобленерго", уявіть собі понад 2,5 тисячі дев’ятиповерхових будинків, в кожному з яких по 4 під’їзди, а поряд із цим величезним масивом будинків – 13 тисяч підприємств різного розміру. Усіх цих абонентів живить ПрАТ "Волиньобленерго", — йдеться у матеріалі.

Головні акціонери ПрАТ "Волиньобленерго" мають зв’язки зі структурами рф:

АТ "Онікс" — доля власності 75,4%: належить Анатолію Бойко, сину нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка;

ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" — доля власності 21,19%: належить кіпрській Energy Standard Fund Management, якою до накладання санкцій у 2015-му володів російсько-український бізнесмен Констянтин Григоришин.

У чому полягає проблема?

Обидва мажоритарних акціонери ПрАТ "Волиньобленерго", яким сумарно належить 96.59% компанії, мають зв’язки з російською федерацією.

Директор раніше працював в компаніях, де бенефіціарами були підсанкційні громадяни рф, і де проводились обшуки через ухилення від сплати податків.

75,4% ПрАТ "Волиньобленерго" належить АТ "Онікс", яким володіє Анатолій Бойко.

"Так, син того самого Юрія Бойка, який 26 лютого 2022-го був в ефірі російського пропагандиста Соловйова прокоментував, що рф не стріляє по будинках цивільних і що взагалі "не треба читати українські новини". З 2016-го комітет з розвідки США розслідував вплив росії на президентські вибори США, у своєму звіті вказали, що встановили прямі зв’язки Юрія Бойка з Дмитром Фірташем, а також через їх спільну компанію — з політичним консультантом Paul Manafort, який консультував Трампа, Януковича та Бойка", — йдеться у матеріалі.

Власні справи сина скандального депутата від ОПЗЖ:

З березня 2018-го по січень 2019-го Андрій Бойко був власником ТОВ Стрім Капітал, на яке в грудні 2019-го відкрили кримінальне провадження №42019100000000779, де було звинувачено ряд фірм у допомозі в ухиленні від сплати податків та їх незаконної мінімізації;

Бойко через свій фонд АТ Фенікс володіє ТОВ "Акваресурс-1", яке у 2017-му році звинуватили в допомозі фіктивним фірмам у переведенні в готівку отриманих кредитів. Також компанія проходила по декількох кримінальних провадженнях №12015000000000405 як підозрювана фірма з фіктивною діяльністю. Згідно зі статтею, було відкрите кримінальне провадження №12015000000000405 щодо несплати податків компаніями Дмитра Фірташа, ПАТ "Рівнеазот" та ПрАТ "Северодонецкое объединение азот", та відмивання грошей через страхові компанії Юрія Явтушенко, СК "Орли", СК "Саламандра", СК "Дім страхування", СК "Ильичевская". Страхові компанії заключили фейкові контракти на страхування з підконтрольними компаніями на загальну суму $178.54 мільйонів;

Анатолій Бойко пов’язаний з доведенням до банкрутства державного підприємства. З вересня 2020-го він є власником 100% АТ "Онікс". У 2020-му Онікс створили юрособу ТОВ "Хімічні Інноваційні Технології" (ХІТ). У 2021-му остання компанія викупила активи ТОВ "Українська Хіміко-Енергетична Компанія" (УХЕК), яка виробляє хімічні речовини та робить вибухівку. УХЕК викупила активи державного заводу ТОВ "НВП "Зоря" (який увійшов до складу ДП Хімічний завод Південний) по виробництву вибухівки. Після покупки активів, ХІТ надали в оренду виробничі потужності ТОВ "НВП "Зоря", при цьому, створивши нове підприємство ТОВ "НВК "Зоря Медіапро", яке було прямим конкурентом державного підприємства та працювало на його виробничих потужностях через що державне підприємство збанкрутувало.

Отже, головний акціонер ПрАТ "Волиньобленерго" також причетний до ряду справ з ухилення від сплати податків, відмивання грошей та умисного банкрутства державного підприємства.

21,19% ПрАТ "Волиньобленерго" належить ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", яким до накладання санкцій у 2015-му володів російсько-український бізнесмен Констянтин Григоришин.

Ще один мажоритарний власник ПрАТ "Волиньобленерго" – Констянтин Григоришин, є громадянином росії. У 2016 році він отримав українське громадянство. Варто зазначити, що на той момент Григоришин був громадянином рф та Кіпру.

Для того, аби не підпасти під санкції, чоловік переписав власні активи на свого фіндиректора та однокласника з подвійним громадянством Швейцарії та України, Пивоварова Леоніда Аркадійовича. Станом на лютий цього року він має нерухомість в тимчасово окупованому Криму.

За цих обставин в українських активах Григоришина та його групи компаній "Energy Standard" на лютий 2023-го залишається директором Марков Максим Олександрович, чий брат має громадянство рф та на 2021-й був бізнес-партнером Григоришина в російській юрособі.

Ймовірно, Максим Марков також має російське громадянство, оскільки на лютий 2023-го його російські ІПН та СНІОО (СНИЛС) є дійсними.

Керівники ПрАТ "Волиньобленерго".

Директором є Севідов Сергій Васильович. Він раніше працював в енергетичних компаніях, де бенефіціарами були підсанкційні росіяни-бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер, Михайло Воєводін.

Його сім'я працює три покоління на керуючих посадах в Полтаваобленерго, де під час роботи Сергія в компанії проводились обшуки через ухилення від сплати податків ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Син Севідова працює заступником керівника АТ "Полтаваобленерго". У FB відстежує російський інформаційний канал "Рупор Москвы".

Чому зараз потрібно звернути на це увагу?

Понад рік в Україні триває війна, яку розпочала росія. 9 квітня 2022-го року держава ввела повне торгове ембарго проти рф, а 15 вересня 2022-го року — повністю заборонила діяльність ОПЗЖ.

"З усім тим, ПрАТ "Волиньобленерго" — живий доказ того що заборони можна обійти. Дві скандальні особистості, кожна з яких має зв’язки з рф, володіють та керують однією з найбільших енергетичних компаній України! Звучить сюрреалістично, але такою є реальність, в якій ми з вами живемо", — йдеться у матеріалі.

Через ПрАТ "Волиньобленерго" її власники мають доступ до стратегічно важливої державної інформації, що стосується енергетичної інфраструктури України. До того ж легальний статус керівників компанії буквально "відкриває нові двері" перед акціонерами.

"Майно таких компаній можна і треба націоналізовувати. Якщо правильно донести інформацію до державних органів, вони можуть ініціювати процедуру націоналізації майна на користь народу України", — пише видання.

Провина за передачу ПрАТ "Волиньобленерго" у руки пов’язаних з рф акціонерів лежить на Кабінеті Міністрів Миколи Азарова, який ініціював приватизацію підприємства, та російсько-українському бізнесменові — Григоришинові Костянтинові Івановичу. Він досі володіє понад 20% ПрАТ "Волиньобленерго" через номінального власника.

Нагадаємо, 27 березня, російська компанія "Інвест Плюс" оголосила про завершення угоди щодо придбання найбільшого російського виробничого активу IKEA — фабрики в Новгороді. Це сталося більш ніж через рік після того, як шведська меблева корпорація призупинила свою діяльність у Росії через український конфлікт.