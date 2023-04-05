ЧАО "Волыньоблэнерго" входит в группу Бойко и имеет связи с рф: детали

Юрий Бойко

ЧАО "Волыньоблэнерго" — один из важнейших стратегических институтов Украины, хотя и принадлежит частным акционерам. Оба мажоритарных акционера компании связаны с россией. К тому же ЧАО "Волыньоблэнерго" входит в "Группу Юрия Бойко" (ОПЗЖ).

Об этом сообщает Molfar.

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Подробности

Главный офис ЧАО "Волыньоблэнерго" расположен в Луцке. В его состав входят 17 филиалов, компания обслуживает более 373 000 физических и 13 000 юридических потребителей.

"Чтобы постичь долю рынка ЧАО "Волыньоблэнерго", представьте себе более 2,5 тысячи девятиэтажных домов, в каждом из которых по 4 подъезда, а наряду с этим огромным массивом домов – 13 тысяч предприятий разного размера. Всех этих абонентов питает. ЧАО "Волыньоблэнерго", — говорится в материале.

Главные акционеры ЧАО "Волыньоблэнерго" имеют связи со структурами рф:

АО "Оникс" — доля собственности 75,4%: принадлежит Анатолию Бойко, сыну нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко;

ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент" — доля собственности 21,19%: принадлежит кипрской Energy Standard Fund Management, которой к наложению санкций в 2015-м владел российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин.

В чем состоит проблема?

Оба мажоритарных акционера ЧАО "Волыньоблэнерго", которым суммарно принадлежит 96.59% компании, имеют связи с российской федерацией.

Директор ранее работал в компаниях, где бенефициарами были подсанкционные граждане рф, и где проводились обыски из-за уклонения от уплаты налогов.

75,4% ЧАО "Волыньоблэнерго" принадлежит АО "Оникс", которым владеет Анатолий Бойко.

"Да, сын того же Юрия Бойко, который 26 февраля 2022-го был в эфире российского пропагандиста Соловьева прокомментировал, что рф не стреляет по гражданским домам и что вообще "не надо читать украинские новости". С 2016-го комитет по разведке США расследовал влияние россии на президентские выборы США, в своем отчете указали, что установили прямые связи Юрия Бойко с Дмитрием Фирташем, а также через их совместную компанию — с политическим консультантом Paul Manafort, консультировавшим Трампа, Януковича и Бойко", — говорится в материале.

Собственные дела сына скандального депутата от ОПЗЖ:

С марта 2018 по январь 2019 Андрей Бойко был владельцем ООО Стрим Капитал, на которое в декабре 2019 открыли уголовное производство №42019100000000779, где был обвинен ряд фирм в помощи в уклонении от уплаты налогов и их;

Бойко через свой фонд АО Феникс владеет ООО "Акваресурс-1", которое в 2017 году обвинили в помощи фиктивным фирмам в обналичке полученных кредитов. Также компания проходила по нескольким уголовным производствам №12015000000000405 как подозреваемая фирма с фиктивной деятельностью. Согласно статье, было открыто уголовное производство №12015000000000405 по неуплате налогов компаниями Дмитрия Фирташа, ПАО "Ровноазот" и ЧАО "Северодонецкое объединение азот", и отмывание денег через страховые компании Юрия Явтушенко, СК "Орлы", Дом страхования", СК "Ильичевская". Страховые компании заключили фейковые контракты на страхование с подконтрольными компаниями на общую сумму $178.54 миллионов;

Анатолий Бойко связан с доведением до банкротства государственного предприятия. С сентября 2020 года он является владельцем 100% АО "Оникс". В 2020 году Оникс создали юрлицо ООО "Химические Инновационные Технологии" (ХИТ). В 2021-м последняя компания выкупила активы ООО "Украинская Химико-Энергетическая Компания" (УХЭК), которая производит химические вещества и производит взрывчатку. УХЭК выкупила активы государственного завода ООО "НПП "Заря" (вошедшего в состав ГП Химический завод Южный) по производству взрывчатки. После покупки активов, ХИТ предоставили в аренду производственные мощности ООО "НПП "Заря", при этом создав новое предприятие ООО" УПК "Заря Медиапро", которое было прямым конкурентом государственного предприятия и работало на его производственных мощностях из-за чего государственное предприятие обанкротилось.

Итак, главный акционер ЧАО "Волыньоблэнерго" также причастен к ряду дел по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и умышленному банкротству государственного предприятия.

21,19% ЧАО "Волыньоблэнерго" принадлежит ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент", которым до наложения санкций в 2015-м владел российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин.

Еще один мажоритарный владелец ЧАО "Волыньоблэнерго" — Константин Григоришин, является гражданином россии. В 2016 году он получил украинское гражданство. Стоит отметить, что в тот момент Григоришин был гражданином рф и Кипра.

Для того чтобы не подпасть под санкции, мужчина переписал собственные активы на своего финдиректора и одноклассника с двойным гражданством Швейцарии и Украины, Пивоварова Леонида Аркадьевича. По состоянию на февраль этого года у него есть недвижимость во временно оккупированном Крыму.

При этих обстоятельствах в украинских активах Григоришина и его группы компаний "Energy Standard" на февраль 2023 остается директором Марков Максим Александрович, чей брат имеет гражданство рф и на 2021 был бизнес-партнером Григоришина в российском юрлице.

Вероятно, Максим Марков также имеет российское гражданство, поскольку на февраль 2023-го его российские ИНН и СНИОО (СНИЛС) действительны.

Руководители ЧАО "Волыньоблэнерго".

Директором является Севидов Сергей Васильевич. Он ранее работал в энергетических компаниях, где бенефициарами были подсанкционные россияне-бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин.

Его семья работает три поколения на руководящих должностях в Полтаваоблэнерго, где во время работы Сергея в компании проводились обыски из-за уклонения от уплаты налогов ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент". Сын Севидова работает заместителем руководителя АО "Полтаваоблэнерго". В FB отслеживает российский информационный канал "Рупор Москвы".

Почему сейчас нужно обратить на это внимание?

Больше года в Украине идет война, которую начала россия. 9 апреля 2022 года государство ввело полное торговое эмбарго против рф, а 15 сентября 2022 года — полностью запретило деятельность ОПЗЖ.

"Со всем тем, ЧАО "Волыньоблэнерго" — живое доказательство того, что запреты можно обойти. Две скандальные личности, каждая из которых имеет связи с рф, владеют и управляют одной из крупнейших энергетических компаний Украины! Звучит сюрреалистично, но такова реальность, в которой мы с вами живем", — говорится в материале.

Через ЧАО "Волыньоблэнерго" ее владельцы имеют доступ к стратегически важной государственной информации, касающейся энергетической инфраструктуры Украины. К тому же легальный статус руководителей компании буквально "открывает новую дверь" перед акционерами.

"Имущество таких компаний можно и нужно национализировать. Если правильно донести информацию до государственных органов, они могут инициировать процедуру национализации имущества в пользу народа Украины", — пишет издание.

Вина за передачу ЧАО "Волыньоблэнерго" в руки связанных с рф акционеров лежит на Кабинете Министров Николая Азарова, который инициировал приватизацию предприятия, и российско-украинскому бизнесмену — Григоришину Константину Ивановичу. Он до сих пор владеет более 20% ЧАО "Волыньоблэнерго" из-за номинального владельца.

Напомним, 27 марта, российская компания "Инвест Плюс" объявила о завершении соглашения о приобретении крупнейшего российского производственного актива IKEA - фабрики в Новгороде. Это произошло спустя более года после того, как шведская мебельная корпорация приостановила свою деятельность в россии из-за украинского конфликта.