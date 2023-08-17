Працевлаштування у Києві: кому роботодавці готові багато платити

Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google

За даними експертів, середня заробітна плата по Україні становить 16 500 гривень, проте є вакансії, де пропонують оплату від 40 000 гривень.

Кілька вакансій з таким розміром заробітної плати можна знайти на сайті Державного центру зайнятості.

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Фахівець з обслуговування клієнтів

До обов'язків входить здійснення продажу банківських послуг клієнтам з урахуванням вимог щодо якості обслуговування.

Заробітна плата — 41 262 гривні (основна — 20 631 гривня).

Водій

Ця вакансія свідчить про військову службу за контрактом. Від кандидата вимагають керування автотранспортним засобом, а також мати такі водійські категорії: В, С, D, Е.

Заробітна плата — 43 650 гривень (основна — 14 100 гривень).

Стрілець-гранатометник

Також військова служба за контрактом. Кандидату пропонують страхування здоров'я та життя.

Заробітна плата — 47 750 гривень (основна — 13 200 гривень).

Кухар

В обов'язки входить приготування страв для військовослужбовців, тому це також військова служба за контрактом.

Заробітна плата — 44 550 гривень (основна — 14 900 гривень).

Командир відділення

Командир підрозділу забезпечує виконання поставлених задач, контроль за підлеглими, виконання доручень керівництва. Кандидату потрібно мати диплом за спеціальністю 253 Військове управління.

Заробітна плата — 45 000 гривень.

Медсестра/медбрат

Співробітник буде проходити військову службу за контрактом і повинен мати щонайменше рік досвіду роботи на аналогічній посаді та мати закінчену вищу освіту за спеціальністю 223 Медсестринство.

Заробітна плата — 42 750 гривень (основна — 13 200 гривень).

Журналіст мультимедійних видань ЗМІ

Серед обов'язків створення контенту англійською мовою в різноманітних форматах, відстежування новин зі ЗМІ, визначення ключові події, написання аналітичних звітів для вебсайту та інших платформ, редагування текстів англійською мовою.

Заробітна плата — 49 029 гривень.

Нагадаємо, українські громадяни можуть отримувати високу заробітну плату, близько 3,6 тисячі євро на місяць. Йдеться про роботу в Норвегії, доступну для біженців.

Значною перевагою є знання мови — норвезької чи англійської. Тобто ті, хто володіє англійською, отримають більші вигоди під час працевлаштування.