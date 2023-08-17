Трудоустройство в Киеве: кому работодатели готовы много платить

Девушка пришла на собеседование. Фото: Google

По данным экспертов, средняя заработная плата по Украине составляет 16500 гривен, однако есть вакансии, где предлагают оплату от 40000 гривен.

Несколько вакансий с таким размером заработанной платы можно найти на сайте Государственного центра занятости.

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Специалист по обслуживанию клиентов

В обязанности входит осуществление продажи банковских услуг клиентам с учетом требований качества обслуживания.

Заработная плата — 41 262 гривны (основная — 20 631 гривна).

Водитель

Эта вакансия свидетельствует о военной службе по контракту. От кандидата требуют управление автотранспортным средством, а также иметь следующие водительские категории: В, С, D, Е.

Заработная плата — 43 650 гривен (основная — 14 100 гривен).

Стрелок-гранатометчик

Также военная служба по контракту. Кандидату предлагают страхование здоровья и жизни.

Заработная плата — 47 750 гривен (основная — 13 200 гривен).

Повар

В обязанности входит приготовление блюд для военнослужащих, поэтому это тоже военная служба по контракту.

Заработная плата — 44 550 гривен (основная — 14 900 гривен).

Командир отделения

Командир подразделения обеспечивает выполнение поставленных задач, контроль за подчиненными, выполнение поручений руководства. Кандидат должен иметь диплом по специальности 253 Военное управление.

Заработная плата — 45 000 гривен.

Медсестра/медбрат

Сотрудник будет проходить военную службу по контракту и должен иметь, по меньшей мере, год опыта работы на аналогичной должности и иметь законченное высшее образование по специальности 223 Медсестринство.

Заработная плата — 42 750 гривен (основная — 13 200 гривен).

Журналист мультимедийных изданий СМИ

Среди обязанностей создания контента на английском языке в различных форматах, отслеживания новостей из СМИ, определения ключевых событий, написания аналитических отчетов для вебсайта и других платформ, редактирования текстов на английском языке.

Заработная плата — 49 029 гривен.

Напомним, украинские граждане могут получать высокую заработную плату, около 3,6 тысяч евро в месяц. Речь идет о работе в Норвегии, доступной для беженцев.

Значительным преимуществом является знание языка — норвежского или английского. То есть те, кто владеет английским, получат большие выгоды при трудоустройстве.