Працевлаштування в Україні: кого нині шукають роботодавці

Співбесіда при прийомі на роботу. Фото: depositphotos.com

З настанням осені на ринку праці побільшало пропозицій. Кількість вакансій зросла в таких категоріях як маркетинг та реклама. Також зросла кількість пропозицій роботи в ЗМІ, видавництві, поліграфії.

Про це свідчать дані дослідження Work.ua.

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Повідомляється, що п'ятірка лідерів серед областей залишається стабільною:

Київська — 34 574 вакансій;

Дніпровська — 10 153 вакансій;

Львівська — 9 994 вакансій;

Одеська — 7 092 вакансій;

Харківська — 3 852 вакансій.

Варто виділити також лідерів за темпами зростання кількості пропозицій роботи. До цього переліку входить:

Чернівецька область (+1 905 вакансій)

Рівненська (+2 275 вакансій)

Кіровоградська (+1 237 вакансій)

Полтавська (+2 741 вакансія)

Київська (+34 574 вакансій).

Також повідомляється, що зросла кількість вакансій у категоріях:

"Маркетинг, реклама, PR" (+ 5 745 вакансій);

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+1 911);

"Логістика, склад, ЗЕД" (+10 944);

"Робочі спеціальності, виробництво" (+19 685);

"Бухгалтерія, аудит" (+6788).

Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують уп'ятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці. Компаніям, де передбачена лише офлайн-робота, важче втримувати та приваблювати співробітників.

Нагадаємо, в українському уряді розповіли про актуальну роботу в країні під час війни. Йдеться про спеціально навчених людей у допомозі інтеграції військових після повернення з фронту, яким обіцяють платити 16 тис. грн.