Працевлаштування в Україні: кого нині шукають роботодавці
З настанням осені на ринку праці побільшало пропозицій. Кількість вакансій зросла в таких категоріях як маркетинг та реклама. Також зросла кількість пропозицій роботи в ЗМІ, видавництві, поліграфії.
Про це свідчать дані дослідження Work.ua.
Працевлаштування в Україні
Повідомляється, що п'ятірка лідерів серед областей залишається стабільною:
- Київська — 34 574 вакансій;
- Дніпровська — 10 153 вакансій;
- Львівська — 9 994 вакансій;
- Одеська — 7 092 вакансій;
- Харківська — 3 852 вакансій.
Варто виділити також лідерів за темпами зростання кількості пропозицій роботи. До цього переліку входить:
- Чернівецька область (+1 905 вакансій)
- Рівненська (+2 275 вакансій)
- Кіровоградська (+1 237 вакансій)
- Полтавська (+2 741 вакансія)
- Київська (+34 574 вакансій).
Також повідомляється, що зросла кількість вакансій у категоріях:
- "Маркетинг, реклама, PR" (+ 5 745 вакансій);
- "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+1 911);
- "Логістика, склад, ЗЕД" (+10 944);
- "Робочі спеціальності, виробництво" (+19 685);
- "Бухгалтерія, аудит" (+6788).
Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують уп'ятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці. Компаніям, де передбачена лише офлайн-робота, важче втримувати та приваблювати співробітників.
Нагадаємо, в українському уряді розповіли про актуальну роботу в країні під час війни. Йдеться про спеціально навчених людей у допомозі інтеграції військових після повернення з фронту, яким обіцяють платити 16 тис. грн.
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