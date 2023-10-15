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Працевлаштування в Україні: кого нині шукають роботодавці

15 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Працевлаштування в Україні: кого нині шукають роботодавці
Співбесіда при прийомі на роботу. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З настанням осені на ринку праці побільшало пропозицій. Кількість вакансій зросла в таких категоріях  як маркетинг та реклама. Також зросла кількість пропозицій роботи в ЗМІ, видавництві, поліграфії. 

Про це свідчать дані дослідження Work.ua

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Повідомляється, що п'ятірка лідерів серед областей залишається стабільною:

  • Київська — 34 574 вакансій;
  • Дніпровська — 10 153 вакансій;
  • Львівська — 9 994 вакансій;
  • Одеська — 7 092 вакансій;
  • Харківська — 3 852 вакансій.

Варто виділити також лідерів за темпами зростання кількості пропозицій роботи. До цього переліку входить:

  • Чернівецька область (+1 905 вакансій)
  • Рівненська (+2 275 вакансій)
  • Кіровоградська (+1 237 вакансій)
  • Полтавська (+2 741 вакансія)
  • Київська (+34 574 вакансій).

Також повідомляється, що зросла кількість вакансій у категоріях:

  • "Маркетинг, реклама, PR" (+ 5 745 вакансій);
  • "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+1 911);
  • "Логістика, склад, ЗЕД" (+10 944);
  • "Робочі спеціальності, виробництво" (+19 685);
  • "Бухгалтерія, аудит" (+6788).

Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують уп'ятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці. Компаніям, де передбачена лише офлайн-робота, важче втримувати та приваблювати співробітників.

Нагадаємо, в українському уряді розповіли про актуальну роботу в країні під час війни. Йдеться про спеціально навчених людей у допомозі інтеграції військових після повернення з фронту, яким обіцяють платити 16 тис. грн.

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