Трудоустройство в Украине: кого сейчас ищут работодатели

Собеседование при приеме на работу. Фото: depositphotos.com

С наступлением осени на рынке труда прибавилось предложений. Количество вакансий выросло в таких категориях как маркетинг и реклама. Также выросло количество предложений работы в СМИ, издательстве, полиграфии.

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

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Сообщается, что пятерка лидеров среди областей остается стабильной:

Киевская — 34 574 вакансий;

Днепровская — 10 153 вакансий;

Львовская — 9 994 вакансий;

Одесская — 7 092 вакансий;

Харьковская — 3 852 вакансий.

Следует выделить также лидеров по темпам роста количества предложений работы. В этот список входит:

Черновицкая область (+1 905 вакансий)

Ровенская (+2 275 вакансий)

Кировоградская (+1 237 вакансий)

Полтавская (+2 741 вакансия)

Киевская (+34574 вакансий).

Также сообщается, что возросло количество вакансий в категориях:

"Маркетинг, реклама, PR" (+ 5745 вакансий);

"СМИ, издательство, полиграфия" (+1 911);

"Логистика, состав, ВЭД" (+10 944);

"Рабочие специальности, производство" (+19685);

"Бухгалтерия, аудит" (+6788).

Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем на рынке труда. Компаниям, где предусмотрена только офлайн-работа, труднее удерживать и привлекать сотрудников.

Напомним, в украинском правительстве рассказали об актуальной работе в стране во время войны. Речь идет о специально обученных людях в помощи интеграции военных по возвращении с фронта, которым обещают платить 16 тыс. грн.