Трудоустройство в Украине: кого сейчас ищут работодатели
С наступлением осени на рынке труда прибавилось предложений. Количество вакансий выросло в таких категориях как маркетинг и реклама. Также выросло количество предложений работы в СМИ, издательстве, полиграфии.
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Трудоустройство в Украине
Сообщается, что пятерка лидеров среди областей остается стабильной:
- Киевская — 34 574 вакансий;
- Днепровская — 10 153 вакансий;
- Львовская — 9 994 вакансий;
- Одесская — 7 092 вакансий;
- Харьковская — 3 852 вакансий.
Следует выделить также лидеров по темпам роста количества предложений работы. В этот список входит:
- Черновицкая область (+1 905 вакансий)
- Ровенская (+2 275 вакансий)
- Кировоградская (+1 237 вакансий)
- Полтавская (+2 741 вакансия)
- Киевская (+34574 вакансий).
Также сообщается, что возросло количество вакансий в категориях:
- "Маркетинг, реклама, PR" (+ 5745 вакансий);
- "СМИ, издательство, полиграфия" (+1 911);
- "Логистика, состав, ВЭД" (+10 944);
- "Рабочие специальности, производство" (+19685);
- "Бухгалтерия, аудит" (+6788).
Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем на рынке труда. Компаниям, где предусмотрена только офлайн-работа, труднее удерживать и привлекать сотрудников.
Напомним, в украинском правительстве рассказали об актуальной работе в стране во время войны. Речь идет о специально обученных людях в помощи интеграции военных по возвращении с фронта, которым обещают платить 16 тыс. грн.
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