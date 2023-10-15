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Трудоустройство в Украине: кого сейчас ищут работодатели

15 октября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Трудоустройство в Украине: кого сейчас ищут работодатели
Собеседование при приеме на работу. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С наступлением осени на рынке труда прибавилось предложений. Количество вакансий выросло в таких категориях как маркетинг и реклама. Также выросло количество предложений работы в СМИ, издательстве, полиграфии.

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

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Сообщается, что пятерка лидеров среди областей остается стабильной:

  • Киевская — 34 574 вакансий;
  • Днепровская — 10 153 вакансий;
  • Львовская — 9 994 вакансий;
  • Одесская — 7 092 вакансий;
  • Харьковская — 3 852 вакансий.

Следует выделить также лидеров по темпам роста количества предложений работы. В этот список входит:

  • Черновицкая область (+1 905 вакансий)
  • Ровенская (+2 275 вакансий)
  • Кировоградская (+1 237 вакансий)
  • Полтавская (+2 741 вакансия)
  • Киевская (+34574 вакансий).

Также сообщается, что возросло количество вакансий в категориях:

  • "Маркетинг, реклама, PR" (+ 5745 вакансий);
  • "СМИ, издательство, полиграфия" (+1 911);
  • "Логистика, состав, ВЭД" (+10 944);
  • "Рабочие специальности, производство" (+19685);
  • "Бухгалтерия, аудит" (+6788).

Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем на рынке труда. Компаниям, где предусмотрена только офлайн-работа, труднее удерживать и привлекать сотрудников.

Напомним, в украинском правительстве рассказали об актуальной работе в стране во время войны. Речь идет о специально обученных людях в помощи интеграции военных по возвращении с фронта, которым обещают платить 16 тыс. грн.

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