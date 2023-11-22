Працівникам Укрпошти дозволили носити зброю

Відділення Укрпошти у Лимані. Фото: Донецька ОДА

Працівники державного підприємства "Укрпошта" тепер мають право носити зброю. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада сьогодні, 22 листопада.

Про це йдеться в картці законопроєкту №8423 на сайті уряду України.

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За законом, персонал операторів поштового зв’язку, який пройшов відповідну підготовку, зможе носити та використовувати зброю, засоби самооборони та індивідуального захисту.

Своєю чергою директор Укрпошти Ігор Смілянський уточнив, що зброя буде призначена лише для того, аби довозити пенсії до звільнених населених пунктів України.

Робота працівників Укрпошти у прифронтових районах

Своєю чергою сьогодні, 22 листопада, в.о. голови Донецької ОДА Ігор Мороз нагородив працівників Укрпошти Донецької області з нагоди нещодавнього Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку.

Про це пише пресслужба Донецької ОДА.

"Для тисяч наших людей, які живуть у маленьких містечках і селах Укрпошта залишається чи не єдиним постійним зв'язком із великою землею — особливо це відчутно зараз, коли на території області не вщухають бойові дії", — сказав Мороз.

Нагородження працівників Укрпошти на Донеччині. Фото: Донецька ОДА

Він зазначив, що Укрпошта — це не лише листи й посилки, але й змога отримати пенсію та інші виплати для тих, хто не має доступу до банківських карток.

Нагородження працівників Укрпошти на Донеччині. Фото: Донецька ОДА

"Все це можливо тільки завдяки самовідданим працівникам пошти, які навіть у найтяжчих обставинах продовжують виконувати свої обов'язки", — наголосив в.о. голови Донецької ОДА.

Нагадаємо, українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також мають право на виплату пенсій. Для таких осіб уряд полегшив способи проходження фізичної ідентифікації.