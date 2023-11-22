Работникам Укрпочты разрешили носить оружие

Отделение Укрпочты в Лимане. Фото: Донецкая ОГА

Работники государственного предприятия "Укрпочта" теперь вправе носить оружие. Соответствующий закон приняла Верховная Рада сегодня, 22 ноября.

Об этом говорится в карточке законопроекта №8423 на сайте правительства Украины.

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По закону персонал операторов почтовой связи, прошедший соответствующую подготовку, сможет носить и использовать оружие, средства самообороны и индивидуальной защиты.

В свою очередь директор Укрпочты Игорь Смилянский уточнил, что оружие будет предназначено только для того, чтобы довозить пенсии в освобожденные населенные пункты Украины.

Деятельность работников Укрпочты в прифронтовых районах

В свою очередь сегодня, 22 ноября, и.о. главы Донецкой ОГА Игорь Мороз наградил работников Укрпочты Донецкой области по случаю недавнего Дня работников радио, телевидения и связи.

Об этом пишет прессслужба Донецкой ОГА.

"Для тысяч наших людей, живущих в маленьких городках и селах Укрпочта, остается едва ли не единственной постоянной связью с большой землей — особенно это ощутимо сейчас, когда на территории области не утихают боевые действия", — сказал Мороз.

Награждение работников Укрпочты в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Он отметил, что Укрпочта — это не только письма и посылки, но и возможность получить пенсию и другие выплаты для тех, кто не имеет доступа к банковским картам.

Награждение работников Укрпочты в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

"Все это возможно только благодаря самоотверженным работникам почты, которые даже в тяжелейших обстоятельствах продолжают выполнять свои обязанности", — подчеркнул и.о. председателя Донецкой ОГА.

Напомним, украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, также имеют право на выплату пенсий. Для таких лиц правительство облегчило способы прохождения физической идентификации.