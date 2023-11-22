Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Работникам Укрпочты разрешили носить оружие arrow

Работникам Укрпочты разрешили носить оружие

22 ноября 2023 21:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Работникам Укрпочты разрешили носить оружие
Отделение Укрпочты в Лимане. Фото: Донецкая ОГА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Работники государственного предприятия "Укрпочта" теперь вправе носить оружие. Соответствующий закон приняла Верховная Рада сегодня, 22 ноября.

Об этом говорится в карточке законопроекта №8423 на сайте правительства Украины.

Читайте также:

Для чего работникам необходимо оружие

По закону персонал операторов почтовой связи, прошедший соответствующую подготовку, сможет носить и использовать оружие, средства самообороны и индивидуальной защиты.

В свою очередь директор Укрпочты Игорь Смилянский уточнил, что оружие будет предназначено только для того, чтобы довозить пенсии в освобожденные населенные пункты Украины.

Деятельность работников Укрпочты в прифронтовых районах

В свою очередь сегодня, 22 ноября, и.о. главы Донецкой ОГА Игорь Мороз наградил работников Укрпочты Донецкой области по случаю недавнего Дня работников радио, телевидения и связи.

Об этом пишет прессслужба Донецкой ОГА.

"Для тысяч наших людей, живущих в маленьких городках и селах Укрпочта, остается едва ли не единственной постоянной связью с большой землей — особенно это ощутимо сейчас, когда на территории области не утихают боевые действия", — сказал Мороз.

работа укрпошты в Донецкой области
Награждение работников Укрпочты в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Он отметил, что Укрпочта — это не только письма и посылки, но и возможность получить пенсию и другие выплаты для тех, кто не имеет доступа к банковским картам.

работа укрпошты в Донецкой области
Награждение работников Укрпочты в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

"Все это возможно только благодаря самоотверженным работникам почты, которые даже в тяжелейших обстоятельствах продолжают выполнять свои обязанности", — подчеркнул и.о. председателя Донецкой ОГА.

Напомним, украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, также имеют право на выплату пенсий. Для таких лиц правительство облегчило способы прохождения физической идентификации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме