Прем'єр-міністерка Данії прибула до України з візитом

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен Фото: Я. Железняк

У середу, 6 вересня до Києва з візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Зараз вона виступає у Верховній Раді.

Про це поідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Приїзд данської високопосадовиці заздалегідь не анонсували.

"В Парламенті виступає Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен", — написав нардеп Ярослав Железняк.

Також, як відомо Данія планує передати Україні винищувачі F-16 та провести навчання українських пілотів.

"Дякую за F-16", — додав Железняк у провідомленні.

Скриншот Ярослава Железняка

Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що війну з F-16 та ракетами до них можна виграти за місяць, але є нюанс.

Водночас у Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16.