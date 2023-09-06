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Прем'єр-міністерка Данії прибула до України з візитом

6 вересня 2023 12:34
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Валерія Пержун
редактор
Прем'єр-міністерка Данії прибула до України з візитом
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен Фото: Я. Железняк
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 6 вересня до Києва з візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Зараз вона виступає у Верховній Раді. 

Про це поідомив народний депутат Ярослав Железняк

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Приїзд данської високопосадовиці заздалегідь не анонсували. 

"В Парламенті виступає Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен", — написав нардеп Ярослав Железняк. 

Також, як відомо Данія планує передати Україні винищувачі F-16 та провести навчання українських пілотів. 

"Дякую за F-16", — додав Железняк у провідомленні. 

Скриншот Ярослава Железняка
Скриншот Ярослава Железняка

Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що війну з F-16 та ракетами до них можна виграти за місяць, але є нюанс.

Водночас у Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16.

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