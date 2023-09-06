Прем'єр-міністерка Данії прибула до України з візитом
У середу, 6 вересня до Києва з візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Зараз вона виступає у Верховній Раді.
Про це поідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Що відомо про візит прем'єр-міністерка Данії в Україну
Приїзд данської високопосадовиці заздалегідь не анонсували.
"В Парламенті виступає Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен", — написав нардеп Ярослав Железняк.
Також, як відомо Данія планує передати Україні винищувачі F-16 та провести навчання українських пілотів.
"Дякую за F-16", — додав Железняк у провідомленні.
Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.
Також полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що війну з F-16 та ракетами до них можна виграти за місяць, але є нюанс.
Водночас у Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16.