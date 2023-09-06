Премьер-министр Дании прибыла в Украину с визитом

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен Фото: Я. Железняк

В среду, 6 сентября в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В настоящее время она выступает в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Приезд датской чиновницы заранее не анонсировали.

"В Парламенте выступает Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен", — написал нардеп Ярослав Железняк.

Также, как известно, Дания планирует передать Украине истребители F-16 и провести обучение украинских пилотов.

"Спасибо за F-16", — добавил Железняк в сообщении.

Скриншот Ярослава Железняка

Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также полковник ВСУ Петр Черник заявил, что войну с F-16 и ракетами к ним можно выиграть через месяц, но есть нюанс.

В то же время в Бельгии заявили, что не могут передать Украине F-16.