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Премьер-министр Дании прибыла в Украину с визитом

6 сентября 2023 12:34
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Премьер-министр Дании прибыла в Украину с визитом
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен Фото: Я. Железняк
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 6 сентября в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В настоящее время она выступает в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Приезд датской чиновницы заранее не анонсировали. 

"В Парламенте выступает Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен", — написал нардеп Ярослав Железняк.

Также, как известно, Дания планирует передать Украине истребители F-16 и провести обучение украинских пилотов.

"Спасибо за F-16", — добавил Железняк в сообщении.

Скриншот Ярослава Железняка
Скриншот Ярослава Железняка

Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также полковник ВСУ Петр Черник заявил, что войну с F-16 и ракетами к ним можно выиграть через месяц, но есть нюанс.

В то же время в Бельгии заявили, что не могут передать Украине F-16.

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