Премьер-министр Дании прибыла в Украину с визитом
В среду, 6 сентября в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В настоящее время она выступает в Верховной Раде.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Что известно о визите премьер-министра Дании в Украину
Приезд датской чиновницы заранее не анонсировали.
"В Парламенте выступает Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен", — написал нардеп Ярослав Железняк.
Также, как известно, Дания планирует передать Украине истребители F-16 и провести обучение украинских пилотов.
"Спасибо за F-16", — добавил Железняк в сообщении.
Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также полковник ВСУ Петр Черник заявил, что войну с F-16 и ракетами к ним можно выиграть через месяц, но есть нюанс.
В то же время в Бельгии заявили, что не могут передать Украине F-16.