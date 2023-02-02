Президент Австрії приїхав з робочим візитом на Закарпаття: подробиці

Після зустрічей у Києві президент Австрії вирушив з візитом на Закарпаття

У четвер, 2 лютого, в Ужгород з офіційним візитом прибув Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен. Він планує провести низку зустрічей у регіоні.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації.

Які зустрічі проведе президент Австрії

Під час візиту, президент Австрії планує провести двосторонню зустріч з керівництвом ОВА, обговорити перспективи міжрегіонального співробітництва Закарпаття з федеральними землями Бургенланд і Тіроль на владному та бізнесовому рівні. Делегація також має намір відвідати медичний центр Товариства Червоного Хреста України.

Хто перебуває у складі делегації

У ОВА повідомили, що у складі делегації перебувають, зокрема, Федеральна міністерка з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер, Федеральний міністр праці та економіки Mартін Кохер, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо, Генеральний секретар Австрійського Червоного Хреста Міхаель Опрізніг.

Нагадаємо, 1 лютого Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом. Сторони обговорили питання енергетики та економіки.

В рамках зустрічі було підписано низку документів про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля.