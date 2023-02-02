Президент Австрії приїхав з робочим візитом на Закарпаття: подробиці
У четвер, 2 лютого, в Ужгород з офіційним візитом прибув Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен. Він планує провести низку зустрічей у регіоні.
Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації.
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Які зустрічі проведе президент Австрії
Під час візиту, президент Австрії планує провести двосторонню зустріч з керівництвом ОВА, обговорити перспективи міжрегіонального співробітництва Закарпаття з федеральними землями Бургенланд і Тіроль на владному та бізнесовому рівні. Делегація також має намір відвідати медичний центр Товариства Червоного Хреста України.
Хто перебуває у складі делегації
У ОВА повідомили, що у складі делегації перебувають, зокрема, Федеральна міністерка з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер, Федеральний міністр праці та економіки Mартін Кохер, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо, Генеральний секретар Австрійського Червоного Хреста Міхаель Опрізніг.
Нагадаємо, 1 лютого Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом. Сторони обговорили питання енергетики та економіки.
В рамках зустрічі було підписано низку документів про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля.