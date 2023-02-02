Президент Австрии приехал с рабочим визитом в Закарпатье: подробности
В четверг, 2 февраля, в Ужгород с официальным визитом прибыл Федеральный Президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен. Он намерен провести ряд встреч в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной военной администрации.
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Какие встречи проведет президент Австрии
В ходе визита президент Австрии планирует провести двустороннюю встречу с руководством ОВА, обсудить перспективы межрегионального сотрудничества Закарпатья с федеральными землями Бургенланд и Тироль на властном и бизнесовом уровне. Делегация также намерена посетить медицинский центр Общества Красного Креста Украины.
Кто состоит в составе делегации
В ОВА сообщили, что в составе делегации находятся, в частности, Федеральный министр по вопросам защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, Федеральный министр труда и экономики Mартин Кохер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке, генеральный секретарь Австрийского Красного Креста Михаэль Опризниг.
Напомним, 1 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Стороны обсудили вопросы энергетики и экономики.
В рамках встречи был подписан ряд документов о взаимопонимании в сфере энергетики и защиты окружающей среды.