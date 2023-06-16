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Президент ПАР побував у Бучі: реакція африканського лідера

16 червня 2023 13:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Президент ПАР побував у Бучі: реакція африканського лідера
Президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 16 червня, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України. Лідер ПАР вже відвідав Бучу.

Про це повідомляє пресслужба президента ПАР.

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Окрім президента Південно-Африканської Республіки Бучу також відвідали й інші африканські лідери.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту"", — зазначили в пресслужбі президента ПАР.

Окрім лідера Південно-Африканської Республіки, до України також приїхали президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди.

Нагадаємо, у Києві з візитом якраз перебуває президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він прибув потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.

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