Президент ПАР побував у Бучі: реакція африканського лідера

Президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: google.com

Сьогодні, 16 червня, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України. Лідер ПАР вже відвідав Бучу.

Про це повідомляє пресслужба президента ПАР.

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Окрім президента Південно-Африканської Республіки Бучу також відвідали й інші африканські лідери.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту"", — зазначили в пресслужбі президента ПАР.

Окрім лідера Південно-Африканської Республіки, до України також приїхали президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди.

His Excellency President @CyrilRamaphosa and other African Heads of State & Government participating in the African Leaders Peace Mission at the St Andrew’s Orthodox Church in the City of Bucha in Kiev, Ukraine, and receive a briefing ahead of their visit to the Mass Grave where… pic.twitter.com/8cVIJJZkwA — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Нагадаємо, у Києві з візитом якраз перебуває президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він прибув потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.