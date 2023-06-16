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Президент ЮАР побывал в Буче: реакция африканского лидера

16 июня 2023 13:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Президент ЮАР побывал в Буче: реакция африканского лидера
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 16 июня, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Украину. Лидер ЮАР уже посетил Бучу.

Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР.

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Кроме президента Южно-Африканской Республики Бучу также посетили и другие африканские лидеры.

"Президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие главы африканских государств и правительств, участвующих в "мирной миссии" африканских лидеров, в храме Святого Апостола Андрея Первозванного в городе Буча слушают информацию перед посещением братской могилы, где были убиты 458 мирных жителей на начальной стадии" конфликта", — отметили в пресс-службе президента ЮАР.

Кроме лидера Южно-Африканской Республики в Украину также приехали президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды.

Напомним, в Киеве с визитом находится президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Украину 16 июня он прибыл на поезде Укрзализныци. В Немишаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.

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